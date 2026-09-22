Aron Einar tilkynnir að hann ætli að hætta með landsliðinu - „Ég átti mér draum … sem ég fékk að lifa“

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi fyrirliði íslenska karlalandsliðsins, hefur ákveðið að hætta með landsliðinu eftir Þjóðadeildina í haust. Aron er 37 ára gamall og hefur átt magnaðan feril með landsliði og félagsliðum.
Aron Einar greindi sjálfur frá ákvörðuninni í dag og staðfesti að komandi verkefni yrði hans síðasta í bláu treyjunni.
„Ég átti mér draum … sem ég fékk að lifa,“ skrifaði Aron.
„Ég hef gefið líf mitt og sál fyrir landið mitt í 18 ár og landið hefur gefið mér orku til baka, nú er kominn tími til að skilja við.“
Aron Einar lék sinn fyrsta A-landsleik árið 2008 og hefur síðan orðið einn reynslumesti landsliðsmaður Íslands. Hefur hann leikið 110 A-landsleiki og skorað fimm mörk.
Hann var fyrirliði íslenska liðsins á einu glæsilegasta tímabili íslenskrar knattspyrnusögu. Undir hans stjórn komst Ísland í fyrsta sinn á stórmót þegar liðið tryggði sér sæti á EM 2016.
Á mótinu sjálfu fór Ísland alla leið í átta liða úrslit eftir eftirminnilegan sigur á Englandi. Tveimur árum síðar var Aron Einar einnig í íslenska hópnum á HM 2018 í Rússlandi og var þar fyrirliði liðsins.
Aron Einar spilar í Katar í dag en hefur ákveðið að hætta með landsliðinu í október þegar Þjóðadeildin klárast.
Tilkynning Arons Einars:
Ég átti mér draum … sem ég fékk að lifa
Fyrsti leikurinn minn í treyjunni bláu, fyrsta markið mitt, fyrsti leikurinn með fyrirliðabandið, fyrsta stórmótið sem ég fékk að upplifa ... alla þessa upplifun og allar þessar minningar sem ég á eftir að rifja upp og njóta alla mína ævi og segja börnunum og barnabörnunum frá um ókomna tíð.
Ég hef gefið líf mitt og sál fyrir landið mitt í 18 ár og landið hefur gefið mér orku til baka, nú er kominn tími til að skilja við. Þjóðadeildin þetta haustið verður mitt síðasta mót í treyjunni bláu. Við ætlum að leggja alla okkar orku í þessa leiki og við ætlum að vinna. Fyrir Ísland🇮🇸