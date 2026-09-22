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DV
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Áhugaverð kenning á kreiki um Erling Haaland

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Miðvikudaginn 23. september 2026 08:30

Erling Braut Haaland hvetur stuðningsmann Manchester United sem hefur ekki klippt hár sitt í tæp tvö ár til að láta loksins verða af því.

Frank Ilett rekur samfélagsmiðlasíðuna The United Strand og hét því í október 2024 að klippa sig ekki fyrr en United ynni fimm leiki í röð. Það hefur enn ekki gerst.

Haaland, sem hefur slegið í gegn með nágrönnum United í Manchester City síðustu ár, fór í klippingu nýlega og samkvæmt enskum götublöðum er sú kenning á kreiki að það hafi verið langsótt skot á grannana.

Hvernig sem því líður brá norska stórstjarnan sér í athugasemdakerfi Ilett á samfélagsmiðum.

„Klipptu þig maður,“ skrifaði Haaland, sem er þekktur fyrir að vera léttur á samfélagsmiðlum.

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