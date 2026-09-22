Áhugaverð kenning á kreiki um Erling Haaland

Erling Braut Haaland hvetur stuðningsmann Manchester United sem hefur ekki klippt hár sitt í tæp tvö ár til að láta loksins verða af því.
Frank Ilett rekur samfélagsmiðlasíðuna The United Strand og hét því í október 2024 að klippa sig ekki fyrr en United ynni fimm leiki í röð. Það hefur enn ekki gerst.
Haaland, sem hefur slegið í gegn með nágrönnum United í Manchester City síðustu ár, fór í klippingu nýlega og samkvæmt enskum götublöðum er sú kenning á kreiki að það hafi verið langsótt skot á grannana.
Hvernig sem því líður brá norska stórstjarnan sér í athugasemdakerfi Ilett á samfélagsmiðum.
„Klipptu þig maður,“ skrifaði Haaland, sem er þekktur fyrir að vera léttur á samfélagsmiðlum.