Vekja athygli á staðreynd um Beyoncé sem erfitt er að trúa

Beyonce hefur haldið fleiri tónleika á Tottenham Hotspur leikvanginum en Tottenham hefur unnið heimaleiki í ensku úrvalsdeildinni frá því í nóvember 2024.
Tottenham tapaði 3-2 gegn Aston Villa um helgina og er á botni deildarinnar með aðeins tvö stig eftir fimm leiki. Liðið hefur þá aðeins unnið fimm af síðustu 36 heimaleikjum sínum í deildinni.
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Beyonce hefur á sama tímabili selt upp á sex tónleika á leikvanginum. Enskir miðlar bjóða upp á þennan skemmtilega samanburð, á kostnað enska stórliðsins.
Tottenham eyddi tæpum 400 milljónum punda í leikmenn í sumar en það hefur ekki skilað sér hingað til. Liðið reynir að rétta úr kútnum eftir að hafa endað í 17. sæti tvö tímabil í röð.