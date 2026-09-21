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DV
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Vekja athygli á staðreynd um Beyoncé sem erfitt er að trúa

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Mánudaginn 21. september 2026 20:30
Beyoncé. Mynd/Getty

Beyonce hefur haldið fleiri tónleika á Tottenham Hotspur leikvanginum en Tottenham hefur unnið heimaleiki í ensku úrvalsdeildinni frá því í nóvember 2024.

Tottenham tapaði 3-2 gegn Aston Villa um helgina og er á botni deildarinnar með aðeins tvö stig eftir fimm leiki. Liðið hefur þá aðeins unnið fimm af síðustu 36 heimaleikjum sínum í deildinni.

Beyonce hefur á sama tímabili selt upp á sex tónleika á leikvanginum. Enskir miðlar bjóða upp á þennan skemmtilega samanburð, á kostnað enska stórliðsins.

Tottenham eyddi tæpum 400 milljónum punda í leikmenn í sumar en það hefur ekki skilað sér hingað til. Liðið reynir að rétta úr kútnum eftir að hafa endað í 17. sæti tvö tímabil í röð.

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