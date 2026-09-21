Varpar ljósi á það sem gekk á í Vesturbænum þar sem myndavélarnar sáu ekki til - „Skortur á klassa“

Mönnum var heitt í hamsi eftir að Víkingur tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á KR í Bestu deild karla um helgina. Skotin hafa flogið á báða bóga.
Víkingur vann dramatískan 1-2 sigur og er búinn að verja titilinn þó þrjár umferðir séu eftir. KR er einmitt í öðru sæti en félagið hefur verið gagnrýnt fyrir að bregðast nokkuð illa við tapinu, á sama tíma og Víkingur hefur einnig hlotið gagnrýni. Nokkur rauð spjöld fóru þá á loft undir lok leiks.
„Þetta er að verða alvöru rígur og það varð allt vitlaust í göngunum eftir leik líka,“ sagði Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður Sýnar sem var að störfum á leiknum í Besta sætinu á Vísi.
„Það var stjórnarmaður hjá Víkingi sem KR-ingum fannst ekki haga sér eins og maður. Hann var að sækja einhvern bjór og fara með inn í klefa, mér skilst að KR-ingar hafi ekki verið sérlega hrifnir af þeirri hugmynd.
Það hafa verið færslur á samfélagsmiðlum og mér finnst svolítill skortur á klassa báðum megin,“ sagði Valur enn fremur um hitann milli liðanna í kjölfar leiksins. Meðlimir þáttarins fögnuðu þó að rígur hefði myndast milli KR og Víkings.