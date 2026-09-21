Varð fyrir kynþáttaníði eftir leik helgarinnar - Rannsókn í gangi

Ipswich rannsakar kynþáttaníð sem Abdul Fatawu varð fyrir á samfélagsmiðlum eftir 1-0 tap liðsins gegn Everton um helgina.
Hinn 22 ára gamli Fatawu fékk rautt spjald í leiknum og í kjölfarið varð hann fyrir níðinu.
„Við rannsökum málið ásamt ensku úrvalsdeildinni og yfirvöldum. Við munum veita Abdul allan okkar stuðning,“ segir í yfirlýsingu Ipswich.
Fatawu gekk til liðs við Ipswich frá Leicester í sumar fyrir 20 milljónir punda og hefur leikið fimm leiki á tímabilinu. Hann á jafnframt 32 A-landsleiki að baki fyrir Gana.