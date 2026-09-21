Var fullur en ekki á eiturlyfjum þegar áreksturinn varð

Rannsóknir hafa leitt í ljós að knattspyrnumaðurinn Daniel Maldini var ekki undir áhrifum fíkniefna þegar hann lenti í bílslysi í Mílanó fyrr í mánuðinum.
Maldini var undir áhrifum áfengis þegar hann lenti í árekstri á Porsche-bifreið þann13. september og var ökuleyfi hans tekið af honum. Sex manns hlutu minniháttar meiðsli.
Hinn 24 ára gamli Maldini var í kjölfarið látinn gangast undir fíkniefnapróf á sjúkrahúsi en niðurstöðurnar voru neikvæðar.
Maldini leikur með Cagliari og hefur leikið sex landsleiki fyrir Ítalíu. Hann er sonur goðsagnarinnar Paolo Maldini.