United fylgist með kornungum leikmanni sem vakti athygli í Meistaradeildinni

Manchester United fylgist náið með Mezian Mesloub, 16 ára gömlum sóknarmanni Lens, samkvæmt enskum miðlum.
Mesloub hefur vakið mikla athygli í Frakklandi og lék þá sinn fyrsta Meistaradeildarleik fyrr á tímabilinu, þar sem hann lagði upp mark í 3-2 sigri gegn Slavia Prag.
United hefur undanfarið lagt áherslu á að tryggja sér þjónustu ungra leikmanna sem hugsaðir eru til framtíðar. Félagið gæti reyndar verið að missa einn allra efnilegasta leikmanninn úr akademíu sinni, JJ Gabriel.
Mesloub hefur leikið með yngri landsliðum Portúgal og var nýlega valinn í U-21 árs landsliðið þrátt fyrir að vera aðeins 16 ára.