Tölfræði sem bendir til þess að United sé að gera réttu hlutina - Skilar sér ekki í stigum

Manchester United hefur aðeins fengið fimm stig úr fyrstu fimm leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni, en tölfræðin sýnir þó að liðið er að komast reglulega í hættulegar stöður.
Samkvæmt OptaAnalyst hefur United snert boltann 182 sinnum inni í vítateig andstæðinganna á tímabilinu, meira en nokkurt annað lið í deildinni.
Á sama tíma hafa andstæðingar United aðeins átt 92 snertingar inni í vítateig þeirra, sem er lægsta talan í deildinni.
Tölurnar benda því til þess að United sé að komast oftar inn á hættuleg svæði en flest önnur lið og leyfa andstæðingum sínum tiltölulega lítið.
Úrslitin hafa hins vegar ekki fylgt frammistöðutölunum.
United er aðeins með fimm stig eftir fimm umferðir og pressan á liðinu eykst því þrátt fyrir að ákveðnir undirliggjandi þættir gefi jákvæðari mynd af spilamennskunni.