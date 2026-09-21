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DV
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Tölfræði sem bendir til þess að United sé að gera réttu hlutina - Skilar sér ekki í stigum

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 21. september 2026 17:00
Getty Images

Manchester United hefur aðeins fengið fimm stig úr fyrstu fimm leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni, en tölfræðin sýnir þó að liðið er að komast reglulega í hættulegar stöður.

Samkvæmt OptaAnalyst hefur United snert boltann 182 sinnum inni í vítateig andstæðinganna á tímabilinu, meira en nokkurt annað lið í deildinni.

Á sama tíma hafa andstæðingar United aðeins átt 92 snertingar inni í vítateig þeirra, sem er lægsta talan í deildinni.

Tölurnar benda því til þess að United sé að komast oftar inn á hættuleg svæði en flest önnur lið og leyfa andstæðingum sínum tiltölulega lítið.

Úrslitin hafa hins vegar ekki fylgt frammistöðutölunum.

United er aðeins með fimm stig eftir fimm umferðir og pressan á liðinu eykst því þrátt fyrir að ákveðnir undirliggjandi þættir gefi jákvæðari mynd af spilamennskunni.

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