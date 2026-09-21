Þungur dómur staðfestur eftir að hafa fallið á lyfjaprófi

Ramadan Sobhi, fyrrverandi leikmaður Stoke City og Huddersfield Town, hefur verið dæmdur í fjögurra ára bann frá knattspyrnu vegna brota á lyfjaeftirlitsreglum.
Íþróttadómstóllinn CAS úrskurðaði í nóvember á síðasta ári að Sobhi yrði í banni til ársins 2029 vegna brota sem áttu sér stað árið 2024.
Hinn 29 ára gamli Egypti áfrýjaði niðurstöðunni til svissnesks alríkisdómstóls en þeirri áfrýjun hefur nú verið hafnað.
Sobhi leikur með Pyramids FC í Egyptalandi en samkvæmt fréttum þar í landi íhugar félagið nú að rifta samningi hans.
Sobhi lék í ensku úrvalsdeildinni með Stoke og Huddersfield á árunum 2016 til 2019 og á 37 landsleiki að baki fyrir Egyptaland.
Vandræði hans hafa einnig náð út fyrir fótboltann en hann var á síðasta ári dæmdur í fangelsi vegna prófsvika. Því máli hefur einnig verið áfrýjað.