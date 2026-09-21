Stuðningskveðjum rignir yfir knattspyrnumann eftir bílslys

Jordan Graham, fyrrum leikmaður liða eins og Wolves og Birmingham, liggur á sjúkrahúsi eftir alvarlegt bílslys fyrr í þessum mánuði.
Samtök atvinnuknattspyrnumanna á Englandi greindu frá þessu í dag en hinn 31 árs gamli Graham er í sérhæfðri meðferð á sjúkrahúsi.
„Fjölskylda hans er ótrúlega þakklát fyrir þá umönnun sem hann fær. Hún biður fólk um að virða friðhelgi sína á meðan öll einbeiting fer í Jordan og bata hans,“ segir í yfirlýsingu samtakanna.
Graham lék síðast með Leyton Orient en félagið hefur sent honum stuðningskveðju, líkt og Gillingham, annað fyrrum félag hans, sem og fleiri félög.
Graham kom upp úr akademíu Aston Villa og hefur komið víða við á ferlinum.