Stríð Beckham-fjölskyldunnar ætlar engan endi að taka - Nýjasta athæfi sonarins blaut tuska í andlit David og Victoriu

Brooklyn Beckham ætlar sér að byggja upp eigið viðskiptaveldi og fær nú ráðgjöf frá tengdaföður sínum, milljarðamæringnum Nelson Peltz.
The Sun segir hinn 84 ára gamla Peltz hafa tekið Brooklyn undir sinn verndarvæng og ráðlagt honum hvernig hann geti byggt upp eigið vörumerki. Brooklyn stofnaði sósumerkið Cloud23 árið 2024 og miðað við fréttir að utan er von á fleiri vörum.
„Hann er staðráðinn í að skapa sinn eigin feril svo fólk sjái að hann geti náð árangri þrátt fyrir að hafa fjarlægst Beckham-vörumerkið og nafnið,“ segir heimildarmaður blaðsins.
Brooklyn hefur átt í hörðum deilum við foreldra sína, knattspyrnugoðsögnina David og Victoria Beckham, og talast þau ekki við.
Samkvæmt heimildarmanni The Sun hefur Brooklyn fulla trú á að hann geti búið til stærra viðskiptaveldi en foreldrar sínir.