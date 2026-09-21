Segist sjá þetta vandamál í andliti Rashford þessa dagana

Michael Owen, fyrrverandi leikmaður Manchester United og enska landsliðsins, gagnrýndi Marcus Rashford eftir 1-1 jafntefli United gegn Fulham.
Rashford var tekinn af velli á 76. mínútu og hefur hvorki skorað né lagt upp mark í fyrstu fimm leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Owen segir líkamstjáningu Rashford vekja spurningar.
„Hann virðist bara ekki njóta fótboltans og það hefur lengi verið ákveðin vonbrigði með Marcus,“ sagði Owen á Premier League Productions.
„Það lítur út fyrir að hann beri þunga heimsins á herðum sér. Maður spyr sig hvers vegna. Hann lifir draum allra.“
Rashford átti gott lánstímabil hjá Barcelona á síðustu leiktíð þar sem hann skoraði 13 mörk og lagði upp tíu í 45 leikjum, en Barcelona ákvað að kaupa hann ekki.
Michael Carrick, stjóri United, var þó mun jákvæðari eftir leikinn gegn Fulham.
„Marcus var ógnandi og hefði getað skorað nokkur mörk. Hann er að koma sér í góðar stöður, það er bara ekki alveg að falla fyrir hann,“ sagði Carrick.
Hann bætti við að Rashford hefði fundið fyrir smávægilegum meiðslum og því verið tekinn af velli.