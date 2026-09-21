Scholes segir þetta vera stærstu mistök United í sumar - Brugðust Carrick

Paul Scholes segir Michael Carrick, stjóra Manchester United, hafa verið komið fyrir kattarnef af forráðamönnum félagsins eftir metnaðarleysi á félagaskiptamarkaðnum í sumar.
United hefur aðeins unnið einn af fyrstu fimm leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og situr í 12. sæti. Liðið féll einnig snemma úr enska deildabikarnum.
Scholes segir að félagið hafi ekki keypt leikmenn sem geti fært liðið nær titilbaráttu.
„Það virðist sorglegt að segja þetta en Manchester United er ekki félag sem er að reyna að vinna deildina með þessum leikmannakaupum,“ sagði Scholes í hlaðvarpinu The Good, The Bad & The Football.
United keypti meðal annars Carlos Baleba fyrir 70 milljónir punda, Andrey Santos fyrir 48 milljónir og Youri Tielemans fyrir 35 milljónir. Baleba hefur þó ekki enn spilað vegna meiðsla.
Scholes telur að Carrick hafi viljað meiri gæði, meðal annars á miðjuna og í vinstri bakvörðinn.
„Michael hlýtur að vera mjög vonsvikinn með það sem gerðist í sumar. Ég held að honum finnist hann hafa verið svikinn á bak við tjöldin.“
Nicky Butt tók undir gagnrýnina og sagði einnig vanta marktækan valkost í fremstu víglínu. Scholes bætti við að United geti ekki endalaust kennt stjórum um vandamálin.
„Maður getur ekki haldið áfram að skipta um stjóra. Leikmannakaupin þurfa að svara fyrir sig, sérstaklega eftir þetta sumar.“