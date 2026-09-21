Rooney hótar því að lögsækja fyrrum samherja - Þessar fullyrðingar í ævisögu ástæðan

Wayne Rooney hefur hótað lögsókn vegna fullyrðinga Andy Carroll í væntanlegri ævisögu hans, Owning It.
Í bókinni heldur Carroll því fram að Rooney hafi boðið leikmönnum enska landsliðsins upp á áfengi í herbergi sínu á landsliðsæfingabúðum í kringum árin 2010 og 2011.
Samkvæmt The Sun hafa lögmenn Rooney sent útgefanda bókarinnar formlegt bréf þar sem þess er krafist að fullyrðingarnar verði dregnar til baka.
Rooney hefur þegar neitað ásökununum og segir frásögnina ekki rétta.
Heimildarmaður blaðsins segir Rooney vera afar ósáttan og telja málið snúast um prinsipp, þrátt fyrir að hann hafi sjálfur verið opinskár um ýmis mistök úr fortíðinni.
Carroll gæti því staðið frammi fyrir lögfræðilegum átökum ef frásögnin verður ekki leiðrétt eða dregin til baka.
Bók Carroll kemur út á sama tíma og ný sería um Rooney-fjölskylduna, The Real Rooneys, verður frumsýnd.
Rooney starfar nú sem knattspyrnusérfræðingur og hefur jafnframt verið orðaður við þátttöku í I’m A Celebrity.