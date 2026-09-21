Ofurtölvan stokkar spilin eftir áhugaverða helgi - Arsenal og City í sérflokki en nýjustu úrslit setja strik í reikninginn fyrir meistarana

Ofurtölva spáir því að Manchester City verði enskur meistari eftir frábæra byrjun liðsins á tímabilinu.
City er eina liðið með fullt hús stiga eftir fyrstu fimm umferðirnar en liðið vann Sunderland 5-3 um helgina. Meistarar Arsenal töpuðu á sama tíma sínum fyrstu stigum þegar liðið steinlá 3-0 gegn Brighton.
Arsenal er spáð öðru sæti, Liverpool því þriðja og Chelsea fjórða.
Manchester United er spáð fimmta sæti þrátt fyrir erfiða byrjun en liðið hefur aðeins fengið fimm stig úr fyrstu fimm leikjunum.
Nýliðunum Ipswich, Hull og Coventry er öllum spáð falli, þrátt fyrir fína byrjun fyrstnefndu liðanna.
Hér að neðan er spá ofurtölvunnar.
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