Neville trylltur og lætur Carrick heyra það - Það versta sem hann hefur séð í 46 ár

Gary Neville var harðorður í garð Manchester United eftir 1-1 jafnteflið gegn Fulham á Craven Cottage.
United bjargaði stigi seint þegar Matheus Cunha jafnaði á 89. mínútu en liðið fer inn í landsleikjahléið með aðeins fimm stig eftir fimm leiki.
„Ég segi sjaldan að lið leggi sig ekki fram því það er mesta gagnrýnin sem hægt er að setja fram. En fyrstu 15 mínúturnar í seinni hálfleik, og almennt fyrstu 60 mínúturnar, voru United algjör skömm,“ sagði Neville á Sky Sports.
„Ég hef fylgst með Manchester United frá fimm ára aldri og þetta voru verstu 15 mínútur sem ég hef séð. Algjörlega aumkunarvert.“
Neville gagnrýndi sérstaklega vinnuframlag leikmanna.
„Ég hef aldrei séð Manchester United-lið ganga jafn mikið um völlinn. Michael þarf að hætta að verja þá.“
Cunha tók undir hluta gagnrýninnar eftir leik. „Í seinni hálfleik voru þeir með meiri orku en við. Við getum ekki sætt okkur við það.“
Michael Carrick varði hins vegar sína menn og sagði United hafa skapað nóg til að vinna leikinn.