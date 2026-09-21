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DV
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Mourinho óttast það ekki að verða rekinn á næstu dögum

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 21. september 2026 16:00

Jose Mourinho hefur gert lítið úr vangaveltum um framtíð sína hjá Real Madrid eftir 2-1 tap gegn Atletico Madrid um helgina.

Real er nú í fjórða sæti La Liga, sex stigum á eftir toppliði Barcelona, en Mourinho telur nægan tíma til að snúa stöðunni við.

„Ef þeir leyfa okkur að vera í friði og ró, þá er nægur tími,“ sagði Mourinho.

Portúgalinn sneri aftur til Real Madrid í sumar og samdi til þriggja ára. Hann hafði áður stýrt félaginu og unnið spænska meistaratitilinn 2012.

Leikurinn gegn Atletico vakti mikla athygli. Dean Huijsen fékk rautt spjald og Mourinho mætti á blaðamannafund eftir leik með útprentuð dæmi um dóma sem hann taldi umdeilanlega.

Real hefur tapað tveimur af fyrstu sjö deildarleikjum sínum en Mourinho segir enga ástæðu til að örvænta strax.

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