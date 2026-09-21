Mo Salah missir prófið - Svaraði ekki þessari spurningu lögreglu

Mohamed Salah hefur verið sviptur ökuréttindum í sex mánuði eftir mál sem tengdist hraðakstri á Rolls-Royce Spectre bifreið hans.
Bíllinn, sem metinn er á um 400 þúsund pund, náðist á hraðamyndavél í Wilmslow í Cheshire í mars. Salah gaf lögreglu hins vegar ekki upp hver hefði verið undir stýri þegar atvikið átti sér stað.
Hinn 34 ára gamli Egypti svaraði ekki tveimur kvaðningum fyrir dóm og var dæmdur að honum fjarverandi fyrir að hafa ekki greint frá ökumanninum.
Ákæra um að hafa ekið yfir 30 mílna hraðatakmörk var felld niður.
Salah, sem leikur nú með Trabzonspor í Tyrklandi eftir tíma sinn hjá Liverpool, fékk einnig 660 punda sekt. Þá þarf hann að greiða 120 pund í málskostnað og 264 punda viðbótargjald.
Salah hafði áður fengið sekt og refsipunkta fyrir hraðakstur árið 2022.