Maðurinn sem United vill fá gæti orðið mjög eftirsóttur næsta sumar

Manchester United hefur áhuga á að fá Lewis Hall, vinstri bakvörð Newcastle, næsta sumar.
Samkvæmt umfjöllun um félagið er Hall ofarlega á blaði hjá United, sem hefur verið gagnrýnt fyrir félagaskiptastefnu sína og þá ákvörðun að einbeita sér fyrst að miðju og sókn áður en varnarlínan verður styrkt.
Hall er 22 ára og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína með Newcastle, þar á meðal í sigri liðsins á Hull um helgina.
Bent er á að United geti þó átt á hættu að missa af leikmanninum ef félagið bíður fram á næsta sumar.
Liverpool gæti einnig þurft vinstri bakvörð og Chelsea, fyrrum félag Hall, gæti sömuleiðis sýnt honum áhuga.
Því gæti janúarglugginn orðið mikilvægur fyrir United ef félagið vill tryggja sér Hall áður en fleiri lið blandast í baráttuna um undirskrift hans.