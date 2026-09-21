Líklegt að þrír leikmenn dragi sig út úr enska landsliðinu í dag

Cole Palmer er líklegur til að draga sig úr enska landsliðshópnum vegna álagsstýringar, samkvæmt The Athletic.
Þá verður Marcus Rashford metinn vegna meiðsla í mjöðm sem Manchester United hefur verið að halda utan um frá heimsmeistaramótinu. Talið er líklegt að hann dragi sig einnig úr hópnum.
Kobbie Mainoo er sömuleiðis á meðal þeirra leikmanna sem gætu þurft að gefa landsliðsverkefninu eftir vegna meiðsla.
Þetta gæti því þýtt talsverðar breytingar á hópi Englands áður en næstu landsleikir fara fram. Enski hópurinn kemur saman í dag.