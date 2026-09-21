Lést í mótorhjólaslysi aðeins 29 ára gamall

Indverski knattspyrnumaðurinn Rijohn Jose er látinn, 29 ára að aldri, eftir mótorhjólaslys í borginni Kozhikode á sunnanverðu Indlandi.
Jose, sem lék með Calicut FC, var á ferð með liðsfélaga sínum Gani Ahmed Nigam þegar þeir lentu í árekstri við annað mótorhjól á sunnudagskvöld.
Báðir voru fluttir á sjúkrahús en Jose var úrskurðaður látinn snemma á mánudagsmorgun. Nigam liggur áfram á sjúkrahúsi og fær meðferð vegna alvarlegra meiðsla.
Gokulam staðfesti andlát Jose og sendi fjölskyldu hans, vinum og liðsfélögum samúðarkveðjur.
Jose hafði áður leikið með nokkrum félögum á Indlandi, þar á meðal FC Deccan, Wayanad United, George Telegraph og Forca Kochi.
Andlátið kemur aðeins nokkrum dögum áður en nýtt tímabil í Super League Kerala á að hefjast. Jose hafði verið hluti af liði Calicut sem vann fyrstu útgáfu deildarinnar árið 2024.