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Lést í mótorhjólaslysi aðeins 29 ára gamall

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 21. september 2026 14:00

Indverski knattspyrnumaðurinn Rijohn Jose er látinn, 29 ára að aldri, eftir mótorhjólaslys í borginni Kozhikode á sunnanverðu Indlandi.

Jose, sem lék með Calicut FC, var á ferð með liðsfélaga sínum Gani Ahmed Nigam þegar þeir lentu í árekstri við annað mótorhjól á sunnudagskvöld.

Báðir voru fluttir á sjúkrahús en Jose var úrskurðaður látinn snemma á mánudagsmorgun. Nigam liggur áfram á sjúkrahúsi og fær meðferð vegna alvarlegra meiðsla.

Gokulam staðfesti andlát Jose og sendi fjölskyldu hans, vinum og liðsfélögum samúðarkveðjur.

Jose hafði áður leikið með nokkrum félögum á Indlandi, þar á meðal FC Deccan, Wayanad United, George Telegraph og Forca Kochi.

Andlátið kemur aðeins nokkrum dögum áður en nýtt tímabil í Super League Kerala á að hefjast. Jose hafði verið hluti af liði Calicut sem vann fyrstu útgáfu deildarinnar árið 2024.

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