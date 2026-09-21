Kemur ekki til greina af hálfu Arsenal

Arsenal ætlar ekki að hleypa Noni Madueke frá félaginu í janúar þrátt fyrir lítinn spiltíma. Football Insider fjallar um málið.
Madueke hefur aðeins spilað 24 mínútur í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu en Bukayo Saka og Max Dowman eru framar í goggunarröðinni hjá Mikel Arteta.
Juventus og Atletico Madrid fylgjast með stöðu þessa 24 ára gamla kantmanns og ku ítalska félagið vilja fá hann á láni í janúar.
Arsenal ætlar þó að hafna öllum tilboðum í Madueke og leikmaðurinn er sjálfur tilbúinn að berjast fyrir sæti sínu.
Madueke er samningsbundinn Arsenal til 2030, en hann er á sínu öðru tímabili hjá félaginu eftir komuna frá Chelsea.