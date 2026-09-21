Hugsanlegt að önnur þung refsing bíði Southampton vegna njósnamálsins

Tonda Eckert, stjóri Southampton, gæti verið dæmdur í bann í vikunni vegna njósnamálsins sem kostaði liðið sæti í úrslitaleik umspils ensku B-deildarinnar.
Eckert var ákærður af enska knattspyrnusambandinu í júlí fyrir sinn þátt í því að Southampton njósnaði um æfingar Oxford United, Ipswich og Middlesbrough. Málið verður tekið fyrir í vikunni og gæti Þjóðverjinn fengið bann frá knattspyrnu í ákveðinn tíma.
Southampton var hent úr úrslitaleik umspilsins á síðustu leiktíð og byrjaði þessa leiktíð með fjögur stig í mínus. Félagið telur sig því þegar hafa tekið út ansi þunga refsingu.
„Þetta hefur verið gríðarleg þung refsing og ég hef beðist fyrirgefningar á því sem ég gerði,“ segir Eckert.
Phil Parsons, framkvæmdastjóri Southampton, segir félagið standa þétt við bakið á Eckert og vonast til að fyrri refsingar verði teknar með í reikninginn. Hann útilokar ekki að Southampton áfrýi verði Eckert dæmdur í langt bann.
Will Salt, starfsnemi sem náðist á mynd við að taka upp æfingu Middlesbrough úr felum á bak við tré, hefur þá fengið fasta stöðu sem leikgreinandi í akademíu Southampton.
Félagið segist vilja styðja við bakið á honum eftir allt sem hann þurfti að ganga í gegnum í kjöfar málsins.