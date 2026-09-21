Hefur fengið upp í kok af svona kjaftasögum eftir að hún eignaðist frægan unnusta

Ester Exposito, spænska leikkonan sem er í sambandi með Kylian Mbappe, hefur gagnrýnt harkalega þær sögusagnir sem hafa sprottið upp um einkalíf parsins.
Exposito ræddi málið í viðtali við spænsku útvarpsstöðina Cadena SER og sagði það erfitt að verjast röngum upplýsingum sem dreifast hratt á netinu.
„Sögusagnir eru orðnar hluti af daglegu lífi. Hver sem er getur haldið hverju sem er fram og notað andlit þitt í hvað sem er án þess að spyrja, án nokkurra afleiðinga. Við erum algjörlega varnarlaus gagnvart þessu,“ sagði hún.
Hún sagðist hafa séð margar rangar og særandi sögur um sig í sumar en vildi ekki fara nánar út í þær.
„Þetta eru sögusagnir og algjörlega rangar upplýsingar sem eru búnar til og oft einnig kvenfjandsamlegar.“
Exposito sagði markmiðið oft vera að draga fólk niður og skaða mannorð þess.
Hún bætti við að sumt af því sem hefði verið skrifað væri „fáránlegur uppspuni“ sem hefði einungis þann tilgang að sverta ímynd tveggja einstaklinga og ráðast gegn virðingu hennar.