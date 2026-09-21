Hátt í 200 íþróttamenn hvetja Heimi og félaga til að sniðganga leikina við Ísrael

Meira en 160 írskir íþróttamenn hafa skrifað undir opið bréf þar sem karlalandslið Írlands í knattspyrnu er hvatt til að sniðganga komandi leiki gegn Ísrael í Þjóðadeildinni.
Írar eiga að mæta Ísrael í Ungverjalandi 27. september og aftur í Serbíu þann 4. október. Í bréfinu er írska knattspyrnusambandið, UEFA og ríkisstjórn landsins gagnrýnd fyrir að hafa ekki gripið inn í fyrr.
Á meðal þeirra sem skrifa undir eru fyrrum landsliðskonan í fótbolta Louise Quinn, hlaupakonan Ciara Mageean og fyrrum ruðningslandsliðsmaðurinn Tony Ward.
Írska knattspyrnusambandið samþykkti í júlí að leikirnir skyldu fara fram. Sambandið hefur sagt að sniðganga gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir írskan fótbolta og kostað það yfir 10 milljónir evra.
Heimir Hallgrímsson er landsliðsþjálfari Írlands og hann hefur áður sagt að hann hafi rætt leikina sérstaklega við leikmenn sína og að engum innan hópsins líði sérstaklega vel með að spila þá.