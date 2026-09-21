Guðjón tók hvítvínið af stjórnarmönnum KSÍ - Gómaði einn landsliðsmann á leið til „frænku“ sinnar

Guðjón Þórðarson, einn reynslumesti knattspyrnuþjálfari Íslands, ræddi opinskátt um heilsu sína og tíma sinn með íslenska landsliðinu í viðtali við Gunnlaug Jónsson hjá RÚV.
Guðjón, sem þjálfaði íslenska karlalandsliðið á árunum 1997 til 1999, hefur glímt við veikindi að undanförnu.
„Ég hef nú verið betri. Þetta eru erfiðir dagar, vikur og mánuðir. Það er tvennt sem hefur verið að hrjá mig. Annars vegar parkinson sem ég greindist með árið 2023 og síðan hef ég verið með bakvandamál.“
Hann segir bakvandamálin leiða niður í fætur og valda máttleysi. Guðjón hefur því þurft að styðjast við göngugrind og einnig notast við hjólastól. „Ég er í bölvuðu basli með heilsuna.“
Í viðtalinu rifjaði Guðjón einnig upp tíma sinn sem landsliðsþjálfari og sagði að agamálin hefðu verið meðal þess fyrsta sem hann tók föstum tökum.
„Það voru stjórnarmenn að setjast hjá strákunum að borða og panta sér hvítvín með hádegismatnum. Ég taldi þetta ekki fara saman.“
Hann stöðvaði það og lagði jafnframt mikla áherslu á að leikmenn fylgdu dagskrá liðsins. Guðjón rifjaði upp þegar einn leikmaður ætlaði af hótelinu til að „hitta frænku sína“ í Breiðholtinu.
„Þeir töldu sig geta farið inn og út af hótelinu þegar þeir vildu. Ég var einu sinni í anddyrinu að fá mér kaffi. Þar var einn á vappi sem sagðist ætla að kíkja upp í Breiðholt að hitta frænku sína, eins líklegt og það var. Ég sagði honum að lesa planið sitt og fara eftir því.“