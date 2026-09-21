Gætu reynt á ný í janúar - Kostar nú tvöfalt meira

Tottenham íhugar að reyna á ný við Morgan Gibbs-White, miðjumann Nottingham Forest. Football Insider segir frá.
Tottenham reyndi að kaupa Gibbs-White sumarið 2025 og ætlaði þá að virkja 60 milljóna punda riftunarákvæði í samningi hans. Það fór þó svo að leikmaðurinn skrifaði undir nýjan samning.
Áhugi Tottenham er þó enn til staðar og gæti félagið gert atlögu í janúar. Nú vill Forest hins vegar um 125 milljónir punda fyrir Gibbs-White.
Hinn 26 ára gamli Gibbs-White skoraði 15 mörk í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og er lykilmaður fyrir Forest, sem er heldur ekki undir fjárhagslegri pressu að selja í kjölfar stórrar sölu á Elliot Anderson til Manchester City í sumar.