Gæti farið í fangelsi eftir að hafa falsað bólusetningarvottorð fyrir Covid-19

Granit Xhaka, fyrirliði svissneska landsliðsins og leikmaður Sunderland, hefur viðurkennt að hafa fengið falsað Covid-bólusetningarvottorð á tímum heimsfaraldursins.
Málið er nú til rannsóknar hjá saksóknaraembættinu í Luzern í Sviss og hefur Xhaka dregið sig úr næstu landsleikjum þjóðarinnar í Þjóðadeildinni.
Í yfirlýsingu á Instagram sagðist Xhaka hafa verið óöruggur gagnvart bólusetningu á sínum tíma og tekið ranga ákvörðun.
„Í þessari tilfinningaþrungnu stöðu fékk ég bólusetningarvottorð í stað þess að leita réttra svara við þeim spurningum sem ég hafði,“ sagði Xhaka.
„Í dag sé ég skýrt að þetta var ekki rétt leið. Þetta voru mistök og mér þykir það leitt.“
Hann bætti við að hann tæki ábyrgð á ákvörðun sinni og hygðist vinna að fullu með yfirvöldum.
Rannsóknin snýr að því hvort brotið hafi verið gegn lögum með því að afla rangrar opinberrar staðfestingar eða fölsuðum skjölum. Slík brot geta í Sviss varðað háum sektum eða allt að fimm ára fangelsi.
Xhaka var leikmaður Arsenal þegar atvikið átti sér stað. Sunderland hefur ekki viljað tjá sig um málið.
Svissneska knattspyrnusambandið segir að sameiginleg ákvörðun hafi verið tekin um að Xhaka tæki ekki þátt í komandi landsliðsverkefni meðan málið væri til skoðunar.