Fimm draga sig út úr enska landsliðinu - Aðeins tveir kallaðir inn

Enska landsliðið hefur orðið fyrir áföllum fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni.
Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford og Declan Rice hafa allir verið úrskurðaðir úr leik og taka því ekki þátt í verkefninu.
Í kjölfarið hafa James Garner og Morgan Gibbs-White verið kallaðir inn í hópinn og munu þeir mæta til móts við aðra landsliðsmenn á þriðjudag.
Um töluverða veikingu er að ræða fyrir enska liðið enda eru nokkrir lykilmenn á listanum yfir þá sem missa af leikjunum.
Sérstaklega vekur athygli að Rice og Palmer séu frá, en báðir hafa verið áberandi í enska liðinu að undanförnu.
Garner og Gibbs-White fá því tækifæri til að sýna hvað í þeim býr á landsliðsvettvangi.