Faðir JJ Gabriel vill hann burt frá United af þessari ástæðu

JJ Gabriel vill yfirgefa Manchester United þar sem fjölskylda hans telur félagið hafa dregist of langt aftur úr bestu liðum Evrópu.
Þetta kemur fram í Daily Mail, sem segir að óánægja fjölskyldunnar með stöðu United frá því Sir Alex Ferguson hætti hafi verið stór þáttur í ákvörðuninni.
Gabriel, sem er 15 ára, óskaði nýverið eftir því að samningi hans yrði rift þegar í stað. United er sagt hafa hafnað þeirri beiðni og leikmaðurinn hefur ekki æft með félaginu síðan.
Samkvæmt heimildarmanni blaðsins telur fjölskyldan að United sé langt á eftir liðum á borð við Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Arsenal og Manchester City.
„Faðir hans hefur mikinn metnað fyrir son sinn. Hann vill að hann verði bestur í heimi, spili með þeim bestu og læri af þeim bestu. Eins og staðan er núna er það ekki að gerast hjá United,“ sagði heimildarmaður.
Gabriel hefur þegar rætt við Barcelona og Real Madrid er einnig sagt hafa unnið lengi að því að fá hann.
Michael Carrick hefur sagt að velferð piltsins sé í forgangi og að félagið þurfi að fara varlega í málinu.