Er þetta stærsta vandamál United? - Fulham hafði töluverða yfirburða þarna í gær

Manchester United hljóp samtals 6,5 kílómetrum minna en Fulham í 1-1 jafntefli liðanna á Craven Cottage um helgina.
Samkvæmt tölum frá FotMob fóru leikmenn United samanlagt 110,2 kílómetra á meðan leikmenn Fulham hlupu 116,7 kílómetra.
Fulham var einnig ofar í öðrum hlaupatölum, bæði hvað varðar hlaup á miklum hraða og spretti, og tók tíu fleiri spretti en United.
Michael Carrick, stjóri United, sagðist þó ekki telja að skortur hefði verið á ákefð eða vinnusemi hjá sínum mönnum.
Gary Neville var hins vegar mun harðorðari og sagði frammistöðuna hafa verið til skammar, sérstaklega fyrstu 60 mínútur leiksins.
United bjargaði stigi seint þegar Matheus Cunha skoraði á 89. mínútu.
Carrick fær nú landsleikjahlé til að vinna með liðið, en pressan gæti aukist ef svipaðar frammistöður halda áfram.