Eiður Smári ekki bjartsýnn eftir helgina - „Hversu langur er þátturinn?“

Eiður Smári Guðjohnsen var langt frá því að vera sáttur með frammistöðu síns gamla félags Chelsea eftir 3-0 tap gegn Brentford í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Eiður fór yfir leikinn í Messunni á Sýn Sport ásamt Kjartani Atla Kjartanssyni og Halldóri Árnasyni og hrósaði Brentford sérstaklega.
„Það sem situr eftir er hversu orkumikið og skemmtilegt þetta Brentford-lið er. Þeir gera einföldu hlutina svo ofboðslega vel,“ sagði Eiður og bætti við að Keith Andrews hefði jafnvel náð að bæta liðið enn frekar.
Þegar talið barst að Chelsea var tónninn allt annar.
„Hversu langur er þátturinn?“ sagði Eiður og uppskar hlátur.
Hann kallaði frammistöðuna þá lélegustu hjá Chelsea á tímabilinu og sagði lítið standa eftir þegar sóknarleikurinn virkaði ekki.
Eiður var einnig gagnrýninn á miðjuna, þar sem Valentín Barco og Jordan Henderson byrjuðu.
„Ef þetta er parið á miðjunni hjá Chelsea, Jordan Henderson og Barco, þá erum við ekki að fara að vinna titla né varla leiki held ég með þá tvo að stjórna miðjunni.“
Chelsea hefur jafnframt þurft að glíma við meiðsli hjá Reece James, Moises Caicedo og Romeo Lavia.