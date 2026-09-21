Carragher hefur fengið nóg og vill að Iraola þori að henda þessum á bekkinn

Jamie Carragher segir að Florian Wirtz eigi ekki að vera í byrjunarliði Liverpool þegar liðið mætir Manchester City eftir landsleikjahléið.
Wirtz hefur átt erfitt uppdráttar síðan hann kom frá Bayer Leverkusen fyrir 116 milljónir punda og frammistaðan gegn Bournemouth sannfærði Carragher alls ekki.
„Þetta var eitt það slakasta sem ég hef séð frá honum í Liverpool-treyju,“ sagði Carragher í hlaðvarpi sínu.
Carragher segist ekki lengur líta á málið sem tímabundið formleysi.
„Ég held ekki að Wirtz sé bara í lélegu formi. Ég held í raun að það sem við erum að sjá sé einfaldlega það sem hann er.“
Hann segir Wirtz vissulega tæknilega góðan og snyrtilegan í leik sínum en sér ekki hvernig hann eigi að særa andstæðinga.
Carragher telur einnig að staða Wirtz hafi áhrif á aðra. Þegar Þjóðverjinn spilar sem tíua þurfi Dominik Szoboszlai að færast niður á miðjuna, stöðu sem Carragher telur honum ekki henta.
„Wirtz væri ekki í mínu Liverpool-liði. Gegn Manchester City á heimavelli getur hann, að mínu mati, ekki verið í liðinu.“