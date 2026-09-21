Arsenal horfir til Þýskalands en fær samkeppni frá öðrum enskum stórliðum

Arsenal hefur sett Max Beier, sóknarmann Borussia Dortmund, á óskalista sinn eftir að félaginu mistókst að fá Julian Alvarez í sumar. Teamtalk heldur þessu fram.
Útsendarar Arsenal hafa lengi fylgst með hinum 23 ára gamla Beier og eru sagðir mjög hrifnir af honum. Þjóðverjinn getur leikið fremstur, á kantinum og fyrir aftan fremsta mann og er Mikel Arteta sagður einstaklega hrifinn af fjölhæfni hans.
Arsenal seldi Leandro Trossard, Gabriel Jesus og Gabriel Martinelli í sumar en fékk aðeins Christos Tzolis inn í sóknina í staðinn.
Beier gekk til liðs við Dortmund frá Hoffenheim árið 2024 og hefur heillað marga.
Verðmiðinn á honum er sagður norðan megin við 30 milljónir punda og Manchester United og Tottenham sýna honum einnig áhuga ef marka má Teamtalk.