Amorim segir að hann megi ekki endurtaka þessi mistök sem hann gerði á Old Trafford

Ruben Amorim, stjóri AC Milan, segist hafa lært af mistökum sínum hjá Manchester United og ætlar að vera sveigjanlegri í taktík sinni á Ítalíu.
Amorim hélt fast í þriggja miðvarða kerfi hjá United þrátt fyrir að lítið hafi gengið upp. Var hann að lokum látinn fara eftir um eitt og hálf tímabil.
Hann notaðist hins vegar við fjögurra manna varnarlínu í sigri á Lecce um helgina.
„Ég get ekki endurtekið mistökin mín frá því í Manchester. Ef við höfum ekki leikmenn með þá eiginleika sem þarf til að spila á ákveðinn hátt verðum við að aðlagast,“ sagði Amorim eftir leik.