Á blaði hjá United sem vill betri samkeppni fyrir Sesko

Serhou Guirassy er orðaður við Manchester United, sem vill styrkja fremstu víglínu. Teamtalk greinir frá þessu.
United hefur farið illa af stað á leiktíðinni og vill framherja til að styðja við Benjamin Sesko, sem er einmitt meiddur sem stendur. Þá er Joshua Zirkzee líklega á útleið.
Hinn þrítugi Guirassy hefur verið iðinn við markaskorunn fyrir Dortmund síðustu ár og hefur byrjað tímabilið vel í Þýskalandi.
Talið er að fleiri stórlið, til að mynda Arsenal, Chelsea og Tottenham, fylgist einnig með Guirassy.