Tókst Brighton að opinbera veikleika David Raya?

Arsenal fékk verulega áminningu í 3-0 tapinu gegn Brighton um helgina, að mati pistlahöfundar The Sun.
Í greininni er Brighton hrósað fyrir frábæran leik, sérstaklega hápressuna sem gerði Arsenal afar erfitt fyrir frá fyrstu mínútu.
David Raya er sérstaklega nefndur eftir nokkrar slakar sendingar snemma leiks sem settu tóninn. Þá er bent á að 33 af 160 mörkum sem Raya hefur fengið á sig í ensku úrvalsdeildinni hafi komið fyrir utan teig.
Vörn Arsenal, sem hefur verið eitt helsta styrkleikamerki liðsins undir stjórn Mikel Arteta, var einnig gagnrýnd fyrir að vera óvenju opin og ósamstillt.
Þrátt fyrir tapið bendir pistillinn á að Arsenal hafi unnið sjö leiki í röð fyrir ferðina til Brighton og sé með 12 stig eftir fyrstu fimm deildarleikina.
Tapið sé þó skýr áminning, sérstaklega varðandi rétta samsetningu miðjunnar.