Þetta er það sem Arteta fannst vera að hjá Arsenal í gær

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, viðurkenndi að liðið hefði fengið rækilega lexíu í 3-0 tapinu gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni.
Arsenal hafði unnið fyrstu sex leiki tímabilsins og aðeins fengið á sig eitt mark, en lenti í miklum vandræðum á Amex-vellinum.
„Ég er gríðarlega vonsvikinn. Þetta er stór lexía fyrir okkur og þeir áttu sigurinn skilið,“ sagði Arteta eftir leik.
Pascal Gross, Charalampos Kostoulas og Chema Andres skoruðu mörk Brighton. Arteta sagði að sínir menn hefðu brugðist í grundvallaratriðum og gert of mörg tæknileg mistök.
„Það voru ákveðin grunnatriði sem þú þarft í fótbolta, sérstaklega í ensku úrvalsdeildinni, og við vorum mjög langt frá þeim.“
Arteta sagðist raunar hafa fundið fyrir því strax á fyrstu mínútu að erfiður dagur væri í vændum.
„Frá fyrsta innkastinu mátti skynja það. Það var svo augljóst. Við komum okkur sjálfir í vandræði aftur og aftur.“
Þrátt fyrir tapið vill Arteta ekki gera lítið úr því sem liðið hefur sýnt undanfarnar vikur og segir nú mikilvægt að læra af frammistöðunni.