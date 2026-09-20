Þetta er ástæða þess að Óskar Hrafn hefur hatað Víking í fimm ár

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, fór hörðum orðum um Víking í samtali við Mbl.is eftir að Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn um helgina.
Víkingur varð meistari á laugardag eftir 2-1 sigur á KR-velli og tryggði sér titilinn þegar þrjár umferðir eru enn eftir af Bestu deild karla.
Óskar Hrafn hefur lengi eldað grátt silfur við Víking, fyrst sem þjálfari Breiðabliks og nú KR, og segist sérstaklega hafa tekið óbeit á félaginu frá árinu 2021.
„Ég hef hatað Víkingana mest síðan þeir unnu fyrsta titilinn sinn 2021. Þeir eru grobbnir og ömurlega lélegir sigurvegarar,“ sagði Óskar.
Hann tók þó fram að hann bæri virðingu fyrir því sem Víkingur hefði afrekað inni á vellinum.
„Ég ber virðingu fyrir því sem þeir hafa gert á vellinum. En hvernig þeir og stuðningsmennirnir þeirra haga sér hefur mér aldrei fundist sæma meisturum.“
Óskar segir þetta vera hluta af þeirri áskorun sem KR þurfi nú að takast á við.
„Það er það sem við þurfum að berjast við og sigra að lokum,“ sagði hann.