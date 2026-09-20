Telja að Declan Rice hafi átt að fá rautt fyrir glórulausa hegðun í gær

Declan Rice slapp við rautt spjald í 3-0 tapi Arsenal gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Atvikið átti sér stað undir lok leiksins þegar Rice var undir pressu frá Malick Yalcouye. Eftir að Rice hafði gefið boltann frá sér ýtti Yalcouye við honum og Arsenal-maðurinn brást illa við.
Rice elti Yalcouye uppi og sparkaði í hann utan bolta. Brighton-menn kölluðu eftir rauðu spjaldi en dómarinn Darren England gaf Rice aðeins gult.
VAR skoðaði atvikið en komst að þeirri niðurstöðu að það næði ekki þeim mörkum sem þarf til að teljast ofbeldishegðun. Því stóð gula spjaldið.
Ákvörðunin vakti mikla umræðu og Keith Hackett, fyrrverandi FIFA-dómari, telur að Rice hefði vel getað fengið rautt spjald.
Hann líkti atvikinu við brottvísun Phil Foden í Manchester-slagnum í síðustu viku.
Hefði Rice fengið beint rautt spjald hefði hann átt yfir höfði sér þriggja leikja bann og misst af leikjum Arsenal gegn Leeds, Nottingham Forest og Everton.