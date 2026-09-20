Svona er launakostnaður liða í ensku deildini - Arsenal trónir á toppnum

Arsenal er með hæsta launakostnaðinn í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili samkvæmt tölum frá Spotrac.
Meistararnir greiða leikmönnum sínum samtals um 175,2 milljónir punda á ári. Manchester City kemur næst með 165,7 milljónir punda og Liverpool er skammt undan með 165,1 milljón.
Manchester United er í fjórða sæti með árlegan launakostnað upp á 157,9 milljónir punda.
Sex stærstu félög deildarinnar, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham og Chelsea, greiða saman um 896,9 milljónir punda í leikmannalaun. Það jafngildir tæplega 55 prósentum af heildarlaunakostnaði deildarinnar.
Hin 14 félögin greiða samtals 732,5 milljónir punda.
Meðallaunakostnaður stóru sex félaganna er því um 149,5 milljónir punda á ári, samanborið við 52,5 milljónir hjá öðrum félögum deildarinnar.
Á hinum enda skalans eru Ipswich, Hull og Coventry. Þau þrjú greiða saman aðeins 48,2 milljónir punda í laun, eða um þrjú prósent af heildinni.
Samtals nemur árlegur launakostnaður félaga í ensku úrvalsdeildinni því rúmum 1,6 milljörðum punda.