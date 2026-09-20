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DV
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Svona er launakostnaður liða í ensku deildini - Arsenal trónir á toppnum

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 20. september 2026 12:30
Mikel Arteta, stjóri Arsenal. Getty Images

Arsenal er með hæsta launakostnaðinn í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili samkvæmt tölum frá Spotrac.

Meistararnir greiða leikmönnum sínum samtals um 175,2 milljónir punda á ári. Manchester City kemur næst með 165,7 milljónir punda og Liverpool er skammt undan með 165,1 milljón.

Manchester United er í fjórða sæti með árlegan launakostnað upp á 157,9 milljónir punda.

Sex stærstu félög deildarinnar, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham og Chelsea, greiða saman um 896,9 milljónir punda í leikmannalaun. Það jafngildir tæplega 55 prósentum af heildarlaunakostnaði deildarinnar.

Hin 14 félögin greiða samtals 732,5 milljónir punda.

Meðallaunakostnaður stóru sex félaganna er því um 149,5 milljónir punda á ári, samanborið við 52,5 milljónir hjá öðrum félögum deildarinnar.

Á hinum enda skalans eru Ipswich, Hull og Coventry. Þau þrjú greiða saman aðeins 48,2 milljónir punda í laun, eða um þrjú prósent af heildinni.

Samtals nemur árlegur launakostnaður félaga í ensku úrvalsdeildinni því rúmum 1,6 milljörðum punda.

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