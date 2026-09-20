Slapp á ótrúlegan hátt um helgina - Sjáðu þegar valtari keyrði á hann

Andros Townsend, fyrrverandi leikmaður Tottenham og Everton, lenti í afar óvenjulegu atviki fyrir leik í Taílandi um helgina.
Townsend, 35 ára, leikur nú með PT Prachuap eftir að hafa gengið til liðs við félagið í sumar.
Á meðan hann hitaði upp í hálfleik á laugardag ók völlvaltari á hann. Á myndbandi sést ökumaðurinn eiga í vandræðum með stjórn tækisins áður en það rekst á Townsend, sem fellur í jörðina.
Valtarinn fór yfir fætur og neðri hluta líkama hans en ótrúlegt nokk slapp Englendingurinn án alvarlegra meiðsla.
Townsend kom síðar inn á sem varamaður í 3-0 sigri liðs síns.
Hann gerði sjálfur létt úr atvikinu á Instagram og skrifaði: „Það kemur í ljós að útileikur gegn Stoke var ekki svo slæmur eftir allt saman.“
Atvikið hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.
🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.
He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026