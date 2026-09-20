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Slapp á ótrúlegan hátt um helgina - Sjáðu þegar valtari keyrði á hann

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 21. september 2026 07:00

Andros Townsend, fyrrverandi leikmaður Tottenham og Everton, lenti í afar óvenjulegu atviki fyrir leik í Taílandi um helgina.

Townsend, 35 ára, leikur nú með PT Prachuap eftir að hafa gengið til liðs við félagið í sumar.

Á meðan hann hitaði upp í hálfleik á laugardag ók völlvaltari á hann. Á myndbandi sést ökumaðurinn eiga í vandræðum með stjórn tækisins áður en það rekst á Townsend, sem fellur í jörðina.

Valtarinn fór yfir fætur og neðri hluta líkama hans en ótrúlegt nokk slapp Englendingurinn án alvarlegra meiðsla.

Townsend kom síðar inn á sem varamaður í 3-0 sigri liðs síns.

Hann gerði sjálfur létt úr atvikinu á Instagram og skrifaði: „Það kemur í ljós að útileikur gegn Stoke var ekki svo slæmur eftir allt saman.“

Atvikið hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.

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