Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var afar svekktur eftir 2-1 tap liðsins gegn Víkingi í gær en með sigrinum tryggði Víkingur sér Íslandsmeistaratitilinn þegar þrjár umferðir eru eftir.
Óskar Hrafn hefur eldað grátt silfur við Víking undanfarin ár, fyrst sem þjálfari Breiðabliks og nú sem þjálfari KR.
„Þeir eru vel að því komnir en þetta er ömurleg, ömurleg tilfinning að horfa upp á þetta lið, þessa stuðningsmenn. Lið sem ég er búinn að elda grátt silfur saman við í mörg ár,“ sagði Óskar í samtali við Sýn Sport eftir leik.
Hann sagði jafnframt að þrátt fyrir að bera virðingu fyrir árangri Víkinga hefði hann lítinn smekk fyrir framkomu félagsins, bæði innan vallar og utan.
Óskar Hrafn sagðist þó vona að spennan milli liðanna myndi aðeins aukast.
„En vonandi er þetta bara það sem koma skal. Það verður bara fárviðri þegar þessi lið mætast og ég ætla að vona að það verði spólað upp á næsta ári ennþá meira, það verði meiri söngvar sungnir um mig og fleiri og það verði allt geðveikt,“ sagði Óskar.