Múslimar vilja Ratcliffe burt frá Manchester United

Muslim Supporters' Club Manchester United hefur lýst yfir vantrausti á eignarhald félagsins og krefst þess að Sir Jim Ratcliffe og Glazer-fjölskyldan yfirgefi félagið.
Yfirlýsingin kemur eftir nýleg ummæli Ratcliffe um stöðu Bretlands. Í viðtali við BBC sagði hann landið vera á niðurleið og tengdi það meðal annars við háa skatta og mikinn innflytjendafjölda.
Ratcliffe hafði áður beðist afsökunar eftir umdeild ummæli um innflytjendur fyrr á árinu. Stuðningsmannahópurinn segir hafa vonast til þess að hann hefði lært af þeirri umræðu en telur nýjustu ummælin „mjög vonbrigðaleg og algjörlega óásættanleg“.
Hópurinn bendir á að leikmenn, starfsmenn og stuðningsmenn United komi úr fjölbreyttum bakgrunni og segir þann fjölbreytileika vera mikilvægan hluta af sjálfsmynd félagsins.
Óánægjan snýr þó ekki aðeins að ummælunum. Hópurinn gagnrýnir einnig hækkandi miðaverð, ástand Old Trafford og þróun liðsins inni á vellinum.
Ratcliffe keypti 27,7 prósenta hlut í Manchester United árið 2024 og hefur síðan stýrt umfangsmiklum breytingum á rekstri félagsins.