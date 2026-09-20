Kvennalið Breiðablisk skrifar söguna - Fyrsta félagið í EA FC leiknum

Kvennalið Breiðabliks verður hluti af EA SPORTS FC 27 og skrifar þar með nýjan kafla í íslenskri knattspyrnu- og tölvuleikjasögu.
Þar með tekur Breiðablik sæti í sama stafræna knattspyrnuheimi og stærstu félög heims. Leikmenn Breiðabliks verða hluti af leiknum með eigin leikmannseinkunnir og í fyrsta sinn geta leikmenn EA Sports FC um allan heim valið íslenskt félagslið og spilað í grænu treyjunni.
„Þetta er stór stund fyrir Breiðablik og um leið einstök viðurkenning fyrir íslenska kvennaknattspyrnu. Fyrir okkur snýst þetta líka um sýnileika og fyrirmyndir. Krakkar sem æfa í Breiðabliki getur nú farið heim, kveikt á einum stærsta fótboltaleik heims og spilað sem leikmennirnir sem þau horfa á á Eikarvellinum. Það hefði verið óhugsandi fyrir ekki svo löngu síðan og sýnir vel hversu langt kvennaknattspyrnan er komin hér á landi“ segir Ragna Björg Einarsdóttir formaður meistaraflokksráðs kvenna.
Frá og með 25. september verður því hægt að klæðast grænu treyjunni og spila sem Breiðablik í EA SPORTS FC 27.