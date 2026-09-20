Iraola sáttur og sér bætingar - „Gefa okkur stöðugleika þegar við þurfum að verjast“

Andoni Iraola, stjóri Liverpool, var ánægður eftir 1-0 sigur liðsins gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni. Iraola hætti með Bournemouth í sumar til að taka við Liverpool.
Alexander Isak skoraði eina mark leiksins á 57. mínútu en Iraola viðurkenndi að heimamenn hefðu gert Liverpool erfitt fyrir í upphafi.
„Ég er auðvitað ánægður með úrslitin því ég veit að þetta er erfiður staður að koma á,“ sagði Iraola við Sky Sports.
Hann taldi Liverpool hafa náð betri stjórn á leiknum eftir því sem leið á og hrósaði sérstaklega varnarleiknum.
„Þetta er þriðja hreina lakið okkar í röð. Það eru enn hlutir sem þarf að bæta en þeir eru að gefa okkur stöðugleika þegar við þurfum að verjast.“
Iraola var einnig ánægður með Florian Wirtz, sérstaklega frammistöðu hans eftir hlé.