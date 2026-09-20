Hansen sendi væna sneið á Aron Sig á Instagram - „Broken“

Nikolaj Hansen, framherji Víkings, lét Aron Sigurðarson, fyrirliða KR, heyra það á Instagram eftir að Víkingur tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í gær.
Víkingur varð Íslandsmeistari með 2-1 sigri á KR og skömmu síðar birti Hansen færslu sem vakti töluverða athygli.
Aron hefur verið duglegur að skjóta á Víkinga undanfarnar vikur og Hansen svaraði fyrir sig eftir að titillinn var kominn í hús.
Hann birti mynd úr auglýsingu sem Aron lék í fyrir Unbroken. Nafn fyrirtækisins hafði hins vegar verið breytt á myndinni þannig að búið var að taka „Un“ út og aðeins „Broken“ stóð eftir.
Skotið var því ekki sérstaklega dulbúið og beindist augljóslega að fyrirliða KR eftir úrslitin.
Víkingar gátu leyft sér að fagna vel eftir sigurinn enda titillinn tryggður með þrjár umferðir enn eftir af Bestu deild karla.