Endar Haaland á Spáni næsta sumar? - Börsungar skoða málið

Barcelona hefur enn mikinn áhuga á Erling Haaland, framherja Manchester City, og gæti lagt fram risatilboð í Norðmanninn á næsta ári.
Haaland, sem er 26 ára, hefur lengi verið orðaður við Barcelona og áhuginn frá Katalóníu er sagður enn til staðar þrátt fyrir að hann sé lykilmaður hjá City.
Forráðamenn Barcelona líta á Haaland sem leikmann sem gæti orðið miðpunktur sóknarleiks félagsins til lengri tíma og eru sagðir skoða möguleikana á stórum samningi.
Það yrði þó afar erfitt verkefni að sannfæra Manchester City um að selja markahrókinn og líklegt er að gríðarlega há fjárhæð þyrfti að koma til.