De Zerbi hafði ekki áhuga á að ræða við leikmenn Tottenham eftir leik

Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, var afar ósáttur eftir 3-2 tap liðsins gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.
Tottenham lenti 3-0 undir eftir mörk Johan Manzambi, Nicolas Jackson og Emiliano Buendía áður en Conor Gallagher og Jan Paul van Hecke minnkuðu muninn undir lokin.
De Zerbi sagði liðið hafa verið of brothætt og tók sjálfur ábyrgð á frammistöðunni.
„Við spiluðum vel í fyrri hálfleik en skoruðum ekki og vorum of brothættir. Ef við skorum ekki er það mín ábyrgð,“ sagði Ítalinn.
Hann bætti við að hann hefði verið mjög vonsvikinn og svekktur með hvernig Tottenham missti stjórn á leiknum.
„Við getum ekki tapað svona leik með þessum hætti.“
De Zerbi sagðist ekki hafa rætt við leikmennina eftir leik þar sem hann vildi ekki segja neitt í hita augnabliksins.
Tottenham hefur nú ekki unnið í fyrstu fimm deildarleikjum sínum og aðeins unnið þrjá af síðustu 25 heimaleikjum sínum í úrvalsdeildinni.
Stjórinn gagnrýndi einnig líkamlegt ástand hópsins og sagði þá leikmenn sem verði áfram hjá félaginu í landsleikjahléinu þurfa að vinna meira.