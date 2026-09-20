Barcelona þarf aftur að yfirgefa Nývang - Framkvæmdir fara aftur í gang

Barcelona hefur staðfest að félagið muni tímabundið yfirgefa Camp Nou á ný vegna áframhaldandi framkvæmda við völlinn.
Félagið sneri aftur á Camp Nou fyrir tímabilið 2026/27 eftir tveggja ára dvöl á Estadi Olimpic Lluis Companys, en mun flytja aftur þangað á tímabilinu frá júní 2027 og fram í janúar 2028.
Ástæðan er uppsetning á nýju þaki yfir Camp Nou. Félagið vonast til að verkinu verði lokið fyrr en hefur þó gefið sér aukið svigrúm vegna mögulegra tafa og kostnaðar.
Heildarkostnaður við endurbæturnar er talinn vera um 1,3 milljarðar punda og stefnt er að því að framkvæmdum verði að fullu lokið tímabilið 2028/29.
Þegar Camp Nou verður fullkláraður verður sætarýmið um 105 þúsund og völlurinn þar með sá stærsti í Evrópu. Þá er stefnt að því að úrslitaleikur Meistaradeildarinnar 2029 fari þar fram.